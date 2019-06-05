Консерваторы выберут нового премьер-министра Великобритании к концу июля

Лондон, , 01:16 — REGNUM Имя нового лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и нового главы правительства объявят в период с 22 по 28 июля, передает телеканал Sky News.

Согласно его данным, первый этап голосования по кандидатурам на пост лидера партии будет проводиться 13 июня. Следом, с 18 по 20 июня, будет проводиться дальнейший отсев кандидатов.

В итоге предполагается, что останутся только два кандидата, за которых будут голосовать члены Консервативной партии Великобритании. Итоги голосования планируют огласить только через месяц — не ранее 22 июля и не позднее 28 июля.

Ранее, 24 мая, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила об уходе в отставку. По ее словам, решение покинуть кресло премьер-министра для нее было «вынужденным» и связано с провалом Brexit.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время за пост лидера Консервативной партии Великобритании готовы побороться более десяти кандидатов. Среди них бывший министр иностранных дел страны Борис Джонсон, действующий глава МИД Джереми Хант, а также бывший министр по делам Brexit Доминик Рааб.

Читайте ранее в этом сюжете: Десять кандидатов готовы бороться за пост премьер-министра Великобритании