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Названы темы встречи Путина и Си Цзиньпина

Политика

Важной темой на переговорах станет вопрос сопряжения дальнейшего строительства Евразийского экономического союза с китайской инициативой «Один пояс – один путь»

Названы темы встречи Путина и Си Цзиньпина
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Москва, 5 июня 2019, 00:46 — REGNUM  Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином коснутся двусторонних отношений и ряда острых международных вопросов, сообщил журналистам Юрий Ушаков, помощник российского президента.

Комментируя предстоящую 5 июня встречу Путина и Си, Ушаков сказал, что будут затронуты проблемы Венесуэлы, Ирана, Северной Кореи, Сирии, а также политики Москвы и Пекина в отношении Соединенных Штатов.

В частности, по Ирану Ушаков отметил: и Москва и Пекин намерены поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), поскольку он «решает задачи обеспечения исключительно мирного характера иранской ядерной программы» и «способствует режиму нераспространения» ядерного оружия.

Что касается двусторонних отношений, речь пойдёт об укреплении торгово-экономического сотрудничества, в том числе и об энергетическом направлении. Важной темой на переговорах станет вопрос «сопряжения дальнейшего строительства Евразийского экономического союза с китайской инициативой «Один пояс — один путь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, визит Си Цзиньпина в Россию начнётся 5 июня: в этот день пройдёт его встреча с Путиным в Москве. Также глава КНР примет участие в Петербургском международном экономическом форуме 6 — 7 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: Российско-китайские переговоры на высшем уровне состоятся 5 июня в Москве

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Российско-китайские отношения
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