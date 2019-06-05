Греция потребовала от Германии репарации на сумму в 320 млрд евро

Афины , , 00:48 — REGNUM Греческий посол в Берлине передал немецкому министерству иностранных дел ноту, в которой Греция призывает ФРГ начать переговоры по выплате Германией репараций и возмещения ущерба, нанесенного в ходе Первой и Второй мировых войн, сообщает пресс-служба греческого МИД.

«Правительство Греции призывает власти Германии договориться о практическом удовлетворении этих требований, что имеет особое значение для греческого народа, как проблема моральная и материальная», — говорится в сообщении.

Ранее, 18 апреля, парламент Греции одобрил инициативу о требованиях к немецкому правительству о выплате репараций за оккупацию и разрушения в ходе Второй мировой войны. Еще перед голосованием в пользу этого решения высказался премьер-министр страны Алексис Ципрас, который назвал это требование «историческим и моральным долгом».

Как сообщало ИА REGNUM, Ципрас заявлял, что вопрос о выплате Германией репараций обсуждается между странами в ходе устных переговоров еще с 1995 года.

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