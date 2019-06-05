На турецкие учения Ереван ответил армяно-российским аналогом

Ереван, , 00:17 — REGNUM Мы внимательно следим за всем и готовы к любому развитию событий. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, комментируя турецко-азербайджанские учения.

«О турецко-азербайджанских учениях. Мы внимательно следим за всем и готовы к любому развитию событий. Вооруженные силы Республики Армения совместно со своим стратегическим союзником Российской Федерацией проводят более масштабные и содержательные учения», — написал он.

Напомним, что, по сведениям СМИ, со вчерашнего дня на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границы скопились турецкая артиллерия и танковый батальон и проводят тактические занятия.