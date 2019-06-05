Среда, 5 Июня 2019 года
00:17:42 МСК

На турецкие учения Ереван ответил армяно-российским аналогом

Политика

По сведениям СМИ, со вчерашнего дня на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границы скопились турецкая артиллерия и танковый батальон и проводят тактические занятия

Ереван, 5 июня 2019, 00:17 — REGNUM  Мы внимательно следим за всем и готовы к любому развитию событий. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, комментируя турецко-азербайджанские учения.

«О турецко-азербайджанских учениях. Мы внимательно следим за всем и готовы к любому развитию событий. Вооруженные силы Республики Армения совместно со своим стратегическим союзником Российской Федерацией проводят более масштабные и содержательные учения», — написал он.

Напомним, что, по сведениям СМИ, со вчерашнего дня на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границы скопились турецкая артиллерия и танковый батальон и проводят тактические занятия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Азербайджано-армянские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить