Товарооборот Узбекистан и Турции за 4 месяца 2019 года вырос на 30%

Ташкент, , 00:14 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган 4 июня по телефону обсудили вопросы двусторонних связей, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В ходе беседы было отмечено, что отношения дружбы, взаимного доверия и стратегического партнерства между двумя странами интенсивно развиваются и укрепляются по всем направлениям, в том числе в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах.

«С удовлетворением отмечено, что двусторонний товарооборот за четыре месяца этого года вырос на 30 процентов, а за последние полтора года вдвое увеличилось число совместных предприятий», говорится в сообщении.

Также подчеркивалось, что с участием ряда ведущих турецких компаний активно ведется подготовка крупных производственных и инфраструктурных проектов, расширяется культурно-гуманитарный обмен, реализуются программы в сфере здравоохранения и образования.

«В ходе беседы отмечена необходимость тщательной подготовки к первому заседанию узбекско-турецкого Совета стратегического сотрудничества высшего уровня», сообщает пресс-служба.

С этой целью стороны договорились провести в ближайшее время встречи рабочих групп во главе с министрами иностранных дел и очередное заседание Совместной межправительственной комиссии