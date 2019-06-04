Зеленский собрался противодействовать «Северному потоку — 2»

Брюссель, , 23:59 — REGNUM Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для его страны крайне важно всеми силами противодействовать строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом Зеленский заявил 4 июня на брифинге по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

По словам Зеленского, Украина продолжит попытки противодействия строительству «Северного потока — 2» и призывает страны Запада поддержать Киев в этом устремлении.

Также Зеленский подчеркнул, что для Украины одно из важнейших направлений взаимодействия с евросоюзными странами — это сохранение стратегической роли украинской газотранспортной системы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия совместном с Германией и рядоем евросоюзных компаний строит по дну Балтийского моря газопроводо «Северный поток — 2». По этому газопроводу российский газ пойдёт в страны ЕС в обход Украины. Для Киева это практически катастрофическая ситуация, так как Украина не тьолько лишится существенного дохода в виде платы за транзит российского газа, но и под угрозу будет поставлено газоснабжение потребителей на территории самой Украины.