Вторник, 4 Июня 2019 года
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Зеленский собрался противодействовать «Северному потоку — 2»

Политика

Его предшественник в этом не сильно преуспел

Брюссель, 4 июня 2019, 23:59 — REGNUM  Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для его страны крайне важно всеми силами противодействовать строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом Зеленский заявил 4 июня на брифинге по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

По словам Зеленского, Украина продолжит попытки противодействия строительству «Северного потока — 2» и призывает страны Запада поддержать Киев в этом устремлении.

Также Зеленский подчеркнул, что для Украины одно из важнейших направлений взаимодействия с евросоюзными странами — это сохранение стратегической роли украинской газотранспортной системы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия совместном с Германией и рядоем евросоюзных компаний строит по дну Балтийского моря газопроводо «Северный поток — 2». По этому газопроводу российский газ пойдёт в страны ЕС в обход Украины. Для Киева это практически катастрофическая ситуация, так как Украина не тьолько лишится существенного дохода в виде платы за транзит российского газа, но и под угрозу будет поставлено газоснабжение потребителей на территории самой Украины.

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Приграничное сотрудничество на Северо-Западе РФ
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