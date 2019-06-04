Вторник, 4 Июня 2019 года
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Сирийские ПВО отбили атаку беспилотников в провинции Хама

Политика

Террористы пытались с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковать вертолётную площадку

Хама, Сирия, 4 июня 2019, 23:45 — REGNUM  Сирийские подразделения ПВО отразили воздушное нападение на вертолётную площадку на севере провинции Хама, сообщает 4 июня государственный телеканал Сирии Ikhbariya.

По утверждению телеканала, террористы пытались атаковать вертолётную площадку при помощи нескольких беспилотных летательных аппаратов, запущенных террористами в районе вертолетной площадки в селении Джабб ар-Рамле на севере провинции Хама.

Количество применённых боевиками беспилотников не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в северных провинциях Сирии возобновилась военная операция против джихадистских группировок, контролирующих зону «Идлиб».

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Война в Сирии
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