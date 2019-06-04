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Ответственность за атаку на востоке Конго взяла группировка ИГИЛ*

Политика

*ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Ответственность за атаку на востоке Конго взяла группировка ИГИЛ*
Исламисты

Киншаса, 4 июня 2019, 23:36 — REGNUM  Группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила об ответственности за нападение на город Бени в восточном Конго, 4 июня передает агентство Reuters.

Согласно заявлению террористов, атака в ночь с 3 на 4 июня была направлена против правительственных сил, боевики уничтожили 25 военных.

По официальной информации, в результате атаки в Бени погибли двое солдат и 13 гражданских, атаку совершили боевики местных группировок.

Отметим, в районе Бени в Конго продолжается распространение лихорадки Эбола. В настоящий момент подтверждено более 2000 случаев заболевания.

Ответственность за Эболу пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка, даже ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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