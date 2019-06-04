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Самолёты-шпионы США несколько часов летали у российских баз в Сирии

Политика

Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки RC-135V курсировали по кромке воздушного пространства Сирии

Дамаск, 4 июня 2019, 23:16 — REGNUM  Два американских разведывательных самолёта несколько часов курсировали вдоль побережья Сирии и находящихся там российских военных баз Хмеймим и Тартус, сообщают 4 июня мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Первым возле сирийской границы появился патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, взлетевший с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. Самолёт курсировал у границ сирийского воздушного пространства с 12:03 мск в течение трех с половиной часов на высоте 5,5 тыс. метров.

В 14:47 мск к нему присоединился самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V с авиабазы Суда-бэй на острове Крит. До 17:50 мск он летал вдоль побережья Сирии и вдоль побережья Ливана.

Напомним, американские разведывательные самолеты активизировали свои полёты у российских баз в Сирии после начала военной операции сирийской армии против террористических группировок в зоне «Идлиб».

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Участие США в войне в Сирии
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