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Ципрас: Досрочные выборы в парламент Греции пройдут 7 июля

Политика

Правящая в Греции партия СИРИЗА проиграла выборы в Европарламент

Ципрас: Досрочные выборы в парламент Греции пройдут 7 июля
Смена караула у стен греческого парламента

Афины , 4 июня 2019, 23:09 — REGNUM  Премьер-министр Греции Алексис Ципрас подтвердил, что 10 июня он попросит президента страны Прокописа Павлопулоса распустить парламент и назначить досрочные выборы на 7 июня. Об этом Ципрас заявил сегодня, 4 июня, в интервью греческому общественному телевидению ERT.

Ципрас прямо заявил, что после проведения выборов в Европарламент, где правящая в Греции партия СИРИЗА проиграла оппозиционной «Новой демократии», принцип демократии требует провести досрочные выборы.

«Впервые премьер-министр после европейских выборов ускоряет выборы», — подчеркнул Ципрас.

При этом ранее Ципрас заявлял, что кабинет министров под его руководством отработает весь отведенный ему конституцией четырехлетний срок до октября 2019 года.

«Досрочные выборы пройдут 7 июля. В следующий понедельник, 10 июня, я пойду к президенту Греции и попрошу распустить парламент и назначить досрочные выборы», — сказал Ципрас.

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Экономический кризис в Греции
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