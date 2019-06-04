Ципрас: Досрочные выборы в парламент Греции пройдут 7 июля

Афины , , 23:09 — REGNUM Премьер-министр Греции Алексис Ципрас подтвердил, что 10 июня он попросит президента страны Прокописа Павлопулоса распустить парламент и назначить досрочные выборы на 7 июня. Об этом Ципрас заявил сегодня, 4 июня, в интервью греческому общественному телевидению ERT.

Ципрас прямо заявил, что после проведения выборов в Европарламент, где правящая в Греции партия СИРИЗА проиграла оппозиционной «Новой демократии», принцип демократии требует провести досрочные выборы.

«Впервые премьер-министр после европейских выборов ускоряет выборы», — подчеркнул Ципрас.

При этом ранее Ципрас заявлял, что кабинет министров под его руководством отработает весь отведенный ему конституцией четырехлетний срок до октября 2019 года.

«Досрочные выборы пройдут 7 июля. В следующий понедельник, 10 июня, я пойду к президенту Греции и попрошу распустить парламент и назначить досрочные выборы», — сказал Ципрас.