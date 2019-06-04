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Новым президентом Генассамблеи ООН выбран представитель Нигерии

Политика

Профессор Мухаммад-Банде займет пост с сентября 2019 года

Новым президентом Генассамблеи ООН выбран представитель Нигерии
Иллюстрация: Un.org
Тиджани Мухаммад-Банде

Нью-Йорк, США, 4 июня 2019, 23:09 — REGNUM  Постоянный представитель Нигерии в ООН Тиджани Мухаммад-Банде избран новым президентом Генеральной Ассамблеи, 4 июня передает агентство Associated Press.

Профессор Мухаммад-Банде будет председательствовать на 74-й сессии Генассамблеи ООН с сентября 2019 года. Он сменит на посту Марию Фернанду Эспиноса из Эквадора.

Нигерия уже председательствовала в Генассамблее ООН в 1989—1990 годах — тогда президентом высшего органа международной организации был избран нигерийский генерал Джозеф Нанвен Гарба.

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