Три десятка стран – участниц «Пояса и пути» приняли «Чунцинскую инициативу»

Пекин, , 22:02 — REGNUM Мэрия крупнейшего китайского мегаполиса Чунцина вместе с Ассоциацией аналитических центров «Пояса и пути» провели форум по согласованному развитию сухопутно-морских перевозок по этому маршруту, в котором участвовали эксперты и представители деловых кругов из 30 стран мира, сообщает 4 июня Синьхуа.

Глава и секретарь парткома Чунцина Чэнь Миньер, являющийся членом Политбюро ЦК КПК, указал на важнейшие региональные преимущества мегаполиса, способные сыграть стимулирующую роль в совместном продвижении «Пояса и пути» в верхнем течении реки Янцзы.

На церемонии открытия форума заведующий отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао особо указал на взаимную связь участников проекта, которые разрешают вопросы, возникающие в ходе строительства «Пояса и пути», путем совместных консультаций, строительства и использования.

По итогам форума был принят соответствующий документ, получивший название «Чунцинской инициативы».