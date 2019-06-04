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Три десятка стран – участниц «Пояса и пути» приняли «Чунцинскую инициативу»

Политика

В форуме по координации сухопутных и морских перевозок приняли участие высокопоставленные партийные и государственные руководители КНР

Пекин, 4 июня 2019, 22:02 — REGNUM  Мэрия крупнейшего китайского мегаполиса Чунцина вместе с Ассоциацией аналитических центров «Пояса и пути» провели форум по согласованному развитию сухопутно-морских перевозок по этому маршруту, в котором участвовали эксперты и представители деловых кругов из 30 стран мира, сообщает 4 июня Синьхуа.

Глава и секретарь парткома Чунцина Чэнь Миньер, являющийся членом Политбюро ЦК КПК, указал на важнейшие региональные преимущества мегаполиса, способные сыграть стимулирующую роль в совместном продвижении «Пояса и пути» в верхнем течении реки Янцзы.

На церемонии открытия форума заведующий отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао особо указал на взаимную связь участников проекта, которые разрешают вопросы, возникающие в ходе строительства «Пояса и пути», путем совместных консультаций, строительства и использования.

По итогам форума был принят соответствующий документ, получивший название «Чунцинской инициативы».

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«Один пояс — один путь» Китая
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