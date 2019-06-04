Зеленский в Брюсселе: в НАТО «на всех парах» и никаких референдумов

Киев, , 21:25 — REGNUM Украина в рамках евроатлантической интеграции сейчас должна сфокусироваться на первоочередном задании — проведении внутренних реформ, которые будут приближать нашу страну к стандартам НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе 4 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский уточнил, что речь идет о реализации положений закона о национальной безопасности, реформе СБУ, разведывательных органов, оборонно-промышленного комплекса, обеспечении демократического гражданского контроля в секторе безопасности и обороны.

«Украина, которая является стабильной, демократической и обороноспособной, — неотъемлемая часть европейской безопасности. Убежден, что наше особое партнерство с НАТО будет эффективно развиваться. Надеюсь, что в перспективе мы сможем трансформировать наше партнерство в полноценное союзничество», — подчеркнул он.

Президент подтвердил, что стратегический курс Украины под его руководством — на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

«Это закреплено в Конституции Украины и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом», — отметил он.

По словам Зеленского, Киев намерен восстановить наш регулярный диалог в рамках комиссии Украина — НАТО на уровне глав государств и правительств, а также министров обороны и иностранных дел (заблокирован Венгрией из-за скандального украинского закона об образовании). Также он заявил, что Украина ожидает визита миссии Североатлантического совета.

«Мы будем продолжать европейскую и евроатлантическую интеграцию. Нам нужны все имеющиеся механизмы, которые помогут нам на этом пути», — подчеркнул Зеленский.

Со своей стороны, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на этом брифинге сообщил, что альянс продолжит оказывать Украине «мощную поддержку в различных областях», а также отметил, что Украина — «очень ценный партнер НАТО».

Украинские эксперты после брифинга заявляют, что «важно и правильно» было зафиксировать в Конституции евроатлантическую интеграцию.

«Эта инициатива Порошенко — в интересах Украины, а не его личный пиар, как некоторые в своё время утверждали», — отмечает политолог Олеся Яхно.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках своей избирательной кампании Зеленский заявлял, что вступление Украины в НАТО возможно только после всеукраинского референдума. Однако в ходе визита в Брюссель и встреч с руководством альянса 4 июня никаких заявлений о референдуме уже не прозвучало.