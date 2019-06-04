Главная задача Европейского командования США состоит в сдерживании России

Вашингтон, , 21:01 — REGNUM Министерство обороны США выпустило пресс-релиз о Европейском командовании вооружённых сил США (U.S. European Command). Дата создания этого командования — 1 августа 1952 года. Штаб-квартира его находится в Германии, в пригороде Штутгарта.

В прошлом году около 20 000 военнослужащих США приняли участие в 13 крупных учениях Европейского командования. В 2019 году ожидаются примерно такие же цифры.

До конца сентября 2019 года Европейское командование вооруженных сил США проведет шесть военных учений. Составные части командования примут участие еще в 20 учениях, которые пройдут на территориях Болгарии, Венгрии, Германии, Италии, Румынии, Словении, Украины и Хорватии.

Программа учений Европейского командования представляет собой пятилетний цикл и разделена по регионам: северному и южному. Северный регион предполагает сосредоточение на Балтийском море, а южный — на Адриатическом море и Черном море.

По мнению Пентагона, совместная программа учений Европейского командования нацелена на улучшение взаимодействия США с союзниками по НАТО и другими партнерами и обеспечение сдерживания России. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.