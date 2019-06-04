Зеленский заявил о российской угрозе для евроатлантической безопасности

Брюссель, , 20:38 — REGNUM «Российская агрессия» является серьёзным вызовом для евроатлантической безопасности, заявил 4 июня президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с руководством блока НАТО в Брюсселе.

По словам Зеленского, это обстоятельство должно быть поводом для активизации сотрудничества Киева с НАТО.

«Я хочу придать новый импульс нашему сотрудничеству с альянсом. Продолжающаяся вооруженная российская агрессия остается серьезным вызовом для евроатлантической безопасности», — заявил украинский президент.

«Мы надеемся на возобновление нашего регулярного диалога в рамках комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств, правительств, министров обороны и иностранных дел», — добавил Зеленский.

Ранее украинский президент заявил, что стремление Украины к членству в ЕС и НАТО остаётся главным содержанием внешней политики Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз и НАТО не берут на себя никаких обязательств по отношению к Украине, предпочитая использовать эту страну в своих интересах без всяких гарантий со своей стороны.

Читайте ранее в этом сюжете: НАТО и Украина проведут военные учения в Чёрном море