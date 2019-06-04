Обругав Россию в Брюсселе, Зеленский заявил о готовности к переговорам

Киев, , 20:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вечером 4 июня провел в Брюсселе встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в рамках которой заявил о готовности к переговорам с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно официальной информации, опубликованной украинской стороной, в ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов, в том числе — ситуацию в Донбассе.

Зеленский заявил, что для достижения мира Украина готова к переговорам с Российской Федерацией.

«Мы готовы к переговорам с Россией, мы готовы выполнять Минские договоренности, но мы должны быть, в первую очередь, способны защитить себя, стать сильнее экономически, политически и в военном плане», — сказал президент Украины.

В свою очередь Столтенберг заявил, что Альянс ценит намерения нового президента Украины мирным способом решить конфликт в Донбассе.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня, при прибытии в Брюссель, Зеленский выступил со следующей тирадой:

«Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса — как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру?»