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«У терпения есть предел» — власти КНДР угрожают выйти из переговоров с США

Политика

Соединенные Штаты должны отказаться от требований «односторонней капитуляции» Северной Кореи

«У терпения есть предел» — власти КНДР угрожают выйти из переговоров с США
Иллюстрация: Антиамериканский плакат КНДР

Пхеньян, 4 июня 2019, 20:33 — REGNUM  Северная Корея угрожает выйти из переговоров с США по денуклеаризации из-за чрезмерного давления США, 4 июня передает агентство Reuters.

«Мы бы посоветовали США изменить свой текущий метод… У нашего терпения есть предел», — говорится в заявлении представителя МИД КНДР, процитированном Центральным телеграфным агентством Кореи.

Согласно заявлению, власти КНДР рекомендуют США отказаться от требований «односторонней капитуляции» Северной Кореи.

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США и КНДР
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