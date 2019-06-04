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Трамп не намерен останавливать введение пошлин против Мексики

Политика

«Мексика должна активизироваться и остановить этот натиск. Это вторжение в нашу страну», — говорит руководитель Соединённых Штатов

Лондон, 4 июня 2019, 20:23 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что «продолжит» введение пошлин на мексиканские товары, пока Мексика не «активизируется» для борьбы с нелегальной миграцией, 4 июня передает агентство Reuters.

«Мексика должна активизироваться и остановить этот натиск. Это вторжение в нашу страну», — заявил Трамп на пресс-конференции в Лондоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп уже заявил, что 5%-ные «антимигрантские» пошлины на товары из Мексики будут введены 10 июня.

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