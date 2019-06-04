Рада рассмотрит проект закона о конфискации имущества у жителей Донбасса

Киев, , 20:05 — REGNUM В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, обратившихся за получением гражданства Российской Федерации, сообщает 4 июня официальный сайт парламента Украины.

Автором законопроекта является депутат Олег Мусий.

«Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гражданской конфискации имущества лиц — граждан Украины, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — указано в пояснениях к проекту закона.

На сайте указано, что зарегистрированный 4 июня законопроект передан руководству парламента на рассмотрение.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощённого порядка выдачи паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР, желающим получить российское гражданство.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко и Гройсман планомерно уничтожали экономику Украины – политолог