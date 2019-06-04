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Зеленский: Членство в НАТО и ЕС — главная цель внешней политики Украины

Политика

Новый президент Украины рассказывал о мечтах Киева на английском языке

Зеленский: Членство в НАТО и ЕС — главная цель внешней политики Украины
Иллюстрация: Gov.ua
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг

Брюссель, 4 июня 2019, 19:43 — REGNUM  Стремление Украины к полноценному членству в Евросоюзе и НАТО останется приоритетом внешней политики Киева, заявил 4 июня президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Стратегический курс Украины на достижение полноценного членства в НАТО и ЕС, закреплённый в конституции страны, остаётся неизменным. Это останется приоритетом нашей внешней политики», — заявил Зеленский, излагая свой текст на английском языке.

Напомним, закрепление курса Украины на членство в НАТО и ЕС в конституции произошло в феврале 2019 года по предложению предыдущего президента Петра Порошенко.

При этом представители ЕС постоянно заявляют, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшее время нереалистично, а военный блок НАТО предпочитает использовать Украину в своих интересах, не предоставляя взамен никаких гарантий и не беря на себя никаких обязательств.

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