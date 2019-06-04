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Президент Мексики надеется на сделку с Трампом

Политика

Андрес Мануэль Лопес Обрадор надеется заключить соглашение до 10 июня

Президент Мексики надеется на сделку с Трампом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Мехико, 4 июня 2019, 19:10 — REGNUM  Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор надеется заключить сделку по миграции с президентом США Дональдом Трампом, 4 июня передает агентство Reuters.

«Есть признаки того, что для властей США важно, чтобы была сделка», — заявил Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции в Мехико.

Президент Мексики отметил, что надеется заключить соглашение до 10 июня — даты, на которую Трамп уже назначил введение «антимигрантских» пошлин на товары из Мексики.

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