Трамп рассказал, что он считает главной угрозой современности

Лондон, , 19:01 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назвал главную угрозу современности. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 4 июня, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министров Великобритании Терезой Мэй.

«Среди неотложных угроз, с которыми сталкиваются наши страны, — разработка и распространение ядерного оружия. Возможно, это величайшая из таких угроз», — сказал Трамп.

При этом Трамп в очередной раз заявил, что власти США ни в коем случае не допустят, чтобы ядерное оружие появилось у Исламской Республики Иран.

Стоит отметить, что именно Трамп стал инициатором масштабной программы модернизации ядерного арсенала США, на которую тратятся значительные бюджетные средства.