Вторник, 4 Июня 2019 года
19:15:58 МСК

Трамп рассказал, что он считает главной угрозой современности

Политика

Эта угроза активно создается властями США

Лондон, 4 июня 2019, 19:01 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп назвал главную угрозу современности. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 4 июня, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министров Великобритании Терезой Мэй.

«Среди неотложных угроз, с которыми сталкиваются наши страны, — разработка и распространение ядерного оружия. Возможно, это величайшая из таких угроз», — сказал Трамп.

При этом Трамп в очередной раз заявил, что власти США ни в коем случае не допустят, чтобы ядерное оружие появилось у Исламской Республики Иран.

Стоит отметить, что именно Трамп стал инициатором масштабной программы модернизации ядерного арсенала США, на которую тратятся значительные бюджетные средства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерное оружие
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить