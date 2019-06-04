Президент Мексики решил не ехать в Японию на саммит «Большой двадцатки»

Мехико, , 18:58 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что он не будет участвовать в саммите «Большой двадцатки», который должен пройти в конце июня в японском городе Осака. Об этом сегодня, 4 июня, пишет издание Financiero.

«Я не поеду на встречу «двадцатки», но направлю им письмо о проблемах неравенства в мире, ведь именно для этого и должны существовать такие встречи», — сказал Обрадор.

Он также добавил, что Мексику на саммите будут представлять министр иностранных дел Марсело Эбрард и министр финансов Карлос Урсуа.