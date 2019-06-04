Порошенко и Гройсман планомерно уничтожали экономику Украины – политолог

Москва, , 19:09 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко действовал строго по рецептам МВФ, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 4 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Проблема в том, что ни Порошенко, ни Гройсман ничего не делали для экономики Украины, — сказал Мухин. — Всё для них делали эксперты МВФ. Они планомерно экономику Украины деиндустриализовали, разрушили. Ни одна страна, которая следует рецептам МВФ, не является успешным экономическим проектом. Это аксиома. Логика, которой следовало руководство Украины: «давайте наберём побольше долгов и всё на этом построим», не сработала. Не построили. Большая часть средств перекочевала неизвестно в какие офшоры».

Кроме того, эксперт отметил, что противостояние Украины и России нужно только США.

«Им надо создать новую великую берлинскую стену, которая отделит российскую экономику от европейской. Под эту же сурдинку стена отделит Европу от Китая. Украина — это территория, которая, скорее всего, будет поделена. Этот вариант очень хорошо просматривается», — подытожил Мухин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что политика деиндустриализации, которую вели президент Пётр Порошенко и его команда, фактически и привела страну к дефолту.

В марте Нацбанк Украины проинформировал, что в 2019 году украинскому правительству предстоит выплатить по валовому внешнему долгу $15,7 млрд. По данным ведомства, в первом квартале Украина выплатила $5,609 млрд, в следующих кварталах выплаты составят $3,608 млрд, $3,919 млрд и $2,519 млрд соответственно.

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