Команда Зеленского рассказала о законопроекте по незаконному обогащению

Киев, , 18:10 — REGNUM Президентский законопроект, который предусматривает наказание за незаконное обогащение, принципиальным образом отличается от всех других законопроектов, которые зарегистрированы в Верховой раде Украины. Об этом 4 июня заявил на брифинге в Киеве замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

По его словам, антикоррупционные органы Украины будут вести дела, по которым размер незаконных активов превышает 380 тыс. евро.

«В случае принятия этого закона, криминальная ответственность за незаконное обогащение наступает только тогда, когда размер незаконных активов является значительным. Мы сознательно пошли на то, чтоб увеличить этот размер до 12 тыс. необлагаемых минимумов, около 11,5 млн. грн. (или эквивалент приблизительно 380 тыс. евро). Для чего мы это сделали? Чтобы приоритезировать усилия наших антикоррупционных органов, чтобы они не занимались мелкими делами и не тратили государственные ресурсы на наказание тех коррупционеров, которые не представляют большой общественной опасности для страны», — сказал Рябошапка.

Он сообщил, что коррупционеров будут не только лишать свободы на срок до 10 лет, но и также изымать их незаконно нажитое имущество в пользу государства.

«Антикоррупционные органы работают с наиболее существенными коррупционными угрозами. Все что меньше 380 тыс. евро, но превышает 30 тыс. евро, все равно рассматривается в порядке гражданской процедуры. Там также применяется взыскание в пользу государства необоснованных активов. Первая стадия — гражданская процедура, когда превышение в 380 тыс. евро, тогда наступает криминальная ответственность. Тут довольно жесткая санкция — от 5 до 10 лет лишения свободы», — добавил Рябошапка.

Замглавы администрации президента рассказал, что сегодня процесс взыскания «необоснованных активов» является современным мировым трендом и применяется во многих странах, в частности в Великобритании.

«Такой подход также предусмотрен Конвенцией против коррупции. Он полностью снимает риски с презумпции невиновности, поскольку в таком случае принцип презумпции невиновности не применяется. Крое того, гражданская процедура является значительно более быстрой и эффективной», — пояснил Рябошапка.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня представитель главы украинского государства в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк одобрили проект закона о наказании за незаконное обогащение, который разработала администрация президента Украины (АПУ).

«Проект, который разрабатывался администрацией президента, получил одобрение у МВФ и Мирового банка», — заверил Стефанчук.

Напомним, в феврале 2019 года Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 368−2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение для чиновников и депутатов. Норму УК оспорили 59 депутатов Рады, из них, 34 представителя коалиции, депутаты группы «Партия Возрождение», «Воли народа», Радикальной партии и Оппоблока.

Таким образом, КСУ признал, что статья 368−2 (о незаконном обогащении) якобы нарушает презумпцию невиновности чиновников и депутатов. Любое их имущество, которое они не могли объяснить, автоматически становилось незаконным. Именно это не нравилось подписантам обращения в суд. Статья также обязывала госслужащих подавать пояснения об источниках их доходов и доходов членов их семей. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его могли/должны были привлечь к уголовной ответственности.