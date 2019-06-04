Качество советников Трампа вызывает сомнения — Лавров

Москва, , 18:09 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что он не понимает, откуда президент США Дональд Трамп получил информацию о том, что Россия якобы «вывела своих людей» из Венесуэлы. Об этом Лавров рассказал в интервью РБК.

«Он, видимо, прочел статью в The Wall Street Journal, которая уже была прокомментирована и «Ростехом», и нашим министерством», — пояснил Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что Москва никого ни о чем подобном не уведомляла, в том числе и американское руководство.

По словам Лаврова, подобная информация появилась вообще неизвестно откуда. В связи с этим произошедшее вызвало у Лаврова много вопросов относительно «качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США».

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что российская сторона никогда не скрывала того, что отправила небольшую группу своих военных специалистов в Венесуэлу для обслуживания военной техники в рамках подписанного много лет назад контракта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп неожиданно объявил, что Россия якобы вывела почти «всех своих людей» из Венесуэлы, а также уведомила об этом американскую сторону. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Москва не выводила своих технических специалистов из Венесуэлы и не информировала ни о чем таком Вашингтон.