Япония собирается возобновить полеты своих истребителей F-35A

Токио, , 18:08 — REGNUM После крушения японского истребителя F-35A ВВС страны прекратили полеты остальных боевых машин данной марки. Авиакатастрофа имела место 9 апреля текущего года в 85 милях от северного побережья Японии. Упавший в море F-35A взлетел с авиабазы Мисава на острове Хонсю. Связь с ним пропала на 28 минуте полета. Самолетом управлял опытный летчик, он был руководителем группы из четырех F-35A, выполнявших учебный полет.

В настоящее время минобороны страны восходящего солнца рассматривает вопрос возобновления полетов истребителей пятого поколения F-35A. И это несмотря на то, что причина апрельской авиакатастрофы японского F-35A по-прежнему неизвестна. Широкомасштабная поисковая операция будет свернута, но поиски продолжатся, т. к. этот самолет является сосредоточением новейших секретных технологий. Об этом пишут японские СМИ.

Проведенная поисковая операция почти ничего не дала на данный момент. Было определено примерное место падения самолета в воду. Глубина в этом месте около полутора километров. Найдены некоторые обломки самолета: части двигателя и крыла. Также сообщалось о том, что найден бортовой самописец, но карты памяти почему-то в нем не оказалось.

Ранее японские эксперты открыто заявляли, что не удастся узнать причину катастрофы этого японского F-35A. Они также подчеркивали, что данный факт не помешает японскому правительству и далее закупать истребители данной модели. В ходе недавнего визита в Японию президента США Дональда Трампа японское правительство подтвердило обязательства по покупке еще 105 истребителей F-35. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.