«Не очень понятно, зачем это было?»: антироссийский выпад Зеленского в ЕС

Киев, , 18:05 — REGNUM Украинские эксперты обсуждают первое заявление президента страны Владимира Зеленского, сделанное им в ходе рабочего визита в Брюссель сегодня, 4 июня.

ИА REGNUM напоминает, что заявление Зеленского имеет ярко выраженный антироссийский характер:

«Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса — как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру? Верю, что вместе мы найдем решение. Пусть не сегодня, но обязательно найдем…»

Политолог и журналист Вячеслав Чечило сомневается, что такая риторика лишит Зеленского значительного количества голосов накануне досрочных парламентских выборов.

«Те, кто болезненно реагирует на подобное, за Зеленского и так бы не голосовали. Они его поддержали на выборах во втором туре исключительно против Порошенко и уйдут обратно к осколкам Партии регионов на парламентских. В то же время, я не очень понимаю, зачем? Можно было написать что-то про «рывок в будущее» и «реформы не остановить». Зачем лезть в политику, когда есть вещи, которые можно продавать всем без исключения?» — задается вопросом эксперт.

Напомним, что ранее вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович отметил «проевропейский настрой» команды нового президента Украины и заявил о готовности Брюсселя к сотрудничеству с Зеленским. Также он добавил, что Украина и ЕС должны начать строить «еще более тесные» взаимоотношения.