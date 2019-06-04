Сирийские войска за один день отбили у боевиков еще три города в Идлибе

Дамаск, , 17:54 — REGNUM Сирийская арабская армия сумела добиться большого продвижения в южном Идлибе в течение 4 июня, захватив несколько городов у джихадистов и поддерживаемых Турцией боевиков.

4 июня при поддержке тяжелых авиаударов силы сирийской армии с элитными подразделениями из дивизии «Силы Тигра» в авангарде начали атаку, штурмуя небольшой город Хамират. Вскоре после начала штурма города им удалось прорвать оборону боевиков и овладеть Хамиратом.

После захвата Хамирата сирийская армия переключила свое внимание на города Карата и Хардан. Подразделения элитной дивизии Сирийской арабской армии «Силы Тигра» смогли установить полный контроль над этими городами после полного краха обороны джихадистов. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

После захвата этих трех городов сирийские военные укрепляют свои позиции и ограничиваются ракетно-артиллерийскими ударами по оборонительным рубежам боевиков на юго-западе провинции Идлиб.

В понедельник, 3 июня, Сирийская арабская армия возобновила наступление на северо-западе Сирии после того, как джихадисты отказались соблюдать 48-часовое перемирие, которое было достигнуто при посредничестве российских и турецких вооруженных сил.