«Новый друг лучше старого»: Зеленский и Юнкер «пошутили» над Порошенко

Киев, , 17:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Брюссель сегодня, 4 июня, встретился с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщила пресс-служба администрации украинского президента, Зеленский встречается с Юнкером, «чтобы подтвердить неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарить за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии».

Украинские СМИ. освещающие визит Зеленского, сообщают, что Юнкеру пришлось ответить на вопрос одного из журналистов, не скучает ли он по своему «старому другу» Петру Порошенко.

«У меня есть новый друг», — сказал Юнкер.

«Новый друг лучше старого», — заявил в свою очередь Владимир Зеленский.

Согласно протоколу, встреча Зеленского и Юнкера состоится без итоговых заявлений для прессы.

ИА REGNUM отмечает, что в середине мая украинская пресса сообщила, что Юнкер так расчувствовался на последней для Порошенко в качестве главы государства встрече в Брюсселе, что даже расплакался.