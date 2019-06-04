Президент Украины останется управляемым – политолог Алексей Мухин

Москва, , 17:43 — REGNUM Встречи, которые провёл президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, носили абсолютно протокольный характер, тем более что общался он с уходящими фигурами. Об этом 4 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Алексей Мухин.

«Это была абсолютно протокольная встреча. Но он общался с людьми уходящими. Через несколько месяцев руководство Европейского союза полностью поменяется, включая парламент, — сказал Мухин. — Что касается самого Зеленского, то его защитной реакцией будет капсулирование в избирательной кампании, в которой он победил. И всё, что он говорил в рамках этой кампании, он будет говорить в ближайшие несколько лет. Более того, люди, которые его окружают, будут заботиться о том, чтобы он опыта не получил ни в коем случае. Они будут заботиться о том, чтобы он оставался управляем. Так что не надо ждать чуда».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский 4 июня прибыл в Брюссель с двухдневным рабочим визитом. В соответствии с программой, обнародованной администрацией президента Украины, на протяжении сегодняшнего вечера Зеленский встретится с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. Также сегодня Зеленский проведёт переговоры с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом, который курирует вопросы макрофинансовой помощи Украине, и встретится с президентом Польши Анджеем Дудой в представительстве Польши в ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: «Как будем давить на агрессора?»: Первый вопрос Зеленского в Брюсселе