Астраханская облдума официально назначила выборы губернатора

Астрахань, , 17:37 — REGNUM Депутаты Астраханской областной думы назначили выборы губернатора на 8 сентября — единый день голосования. Решение было принято на заседании облдумы 4 июня, сообщили ИА REGNUM в региональном ЗС.

«Решение принято большинством голосов, выборы губернатора Астраханской области назначены на 8 сентября. Теперь все желающие смогут уведомить избирательную комиссию о намерении принять участие в выборах», — заявил журналистам председатель облдумы Игорь Мартынов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года решением президента РФ Владимира Путина была принята отставка с поста губернатора Астраханской области Александра Жилкина, занимавшего эту должность в 2004 года. С того же времени обязанности главы региона исполняет Игорь Морозов.

Отметим, что на пост губернатора Астраханской области могут претендовать не только представители политических партий, но и самовыдвиженцы. Врио губернатора Морозов не является представителем какой-либо из партий.