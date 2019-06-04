Сирийская армия захватила первый город после возобновления наступления

Дамаск, , 17:35 — REGNUM Сирийская арабская армия 3 июня захватила город Аль-Касабия, расположенный к северу от стратегического города Кафр-Набудех. Это первый город, который был отбит вдоль границы между провинциями Хама и Идлиб. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Аль-Касабия служил стратегическим пунктом снабжения для близлежащих городов и относится по административному делению к провинции Идлиб. По словам военного источника издания, город расположен высоко, на холме, он действовал как пункт снабжения городов Кафр-Набудех и Аль-Хабит. Теперь он дает возможность сирийским военным вести огонь по городу Аль-Хабит в провинции Идлиб. Аль-Хабит будет следующей целью сирийской армии.

Аль-Касабия была взята в клещи с западного и восточного направлений. Атаке на город предшествовала артиллерийская подготовка. После непродолжительного штурма боевики покинули город. Таким образом, создан плацдарм для наступления на город Аль-Хабит с нескольких направлений.

ИА REGNUM сообщало о начале наступления на город Аль-Касабия.