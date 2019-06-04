Экс-губернатор Камчатки подаст документы на выборы губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM Экс-губернатор Камчатки Михаил Машковцев готовится выдвигаться в градоначальники Петербурга от партии «Коммунисты России». При этом, как он сообщил корреспонденту ИА REGNUM, ему будет стыдно, если власти его пропустят сквозь «муниципальный фильтр».

Михаил Машковцев собирается подать пакет документов в Горизбирком Петербурга 5 июня. Сегодня его соратники уже ведут переговоры с оппозиционными депутатами из городских муниципалитетов, так как для регистрации необходимо около 160 подписей муниципалов. Большинство из них, как известно, составляют представители «Единой России».

«Муниципальных депутатов от «Единой России» можно только напоить, чтобы кто-нибудь подписался, они слишком дрожат за свое благополучие. Будем искать тех, кто не из «Единой России», или тех, кто случайно с «Единой Россией» в муниципалитет заехал», — рассказал Машковцев.

Он полагает, что ему хватит подписей депутатов из других партий, так как таковых «достаточно много».

На данный момент о своем выдвижении в губернаторы Северной столицы заявили более 15 человек, большинство уже подало документы. Многие из них являются малоизвестными персонажами на политическом поле Петербурга. Михаил Машковцев связывает такой ажиотаж с необходимостью составить формальную конкуренцию «главному кандидату» от власти, врио губернатора Александру Беглову, который идет на выборы самовыдвиженцем, хотя и состоит в «Единой России».

«Главному кандидату от партии конкуренты формально нужны, так что чем больше их в бюллетене, тем легче сказать, что, мол, со мною многие борются, но чудо-юдо я победил. Кандидаты нужны заранее слабые», — сказал Машковцев.

Он напомнил, как в 2014 году на предыдущих губернаторских выборах дебаты с представителями Георгия Полтавченко заключались в том, что противники кандидата от «ЕР» с ним постоянно соглашались.

«Беглову тоже такие нужны. Большинство муниципалов зависимы от окрика сверху, вот они прикинут, кого выгоднее пропустить, чтоб не совсем дураком выглядел, но и чтобы шансов на победу не имел. Честно говоря, мне было бы стыдно, если бы меня пропустили. Значит, я ничего не стою и меня не боятся мои противники. Пробиться будет очень сложно. Но бороться и искать! Будем идти к цели», — добавил Машковцев, который был губернатором Камчасткой области в 2000—2007 годах.

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Напомним, для включения в избирательный бюллетень кандидатам-самовыдвиженцам необходимо, во-первых, представить подписи как минимум 2% от общего числа городских избирателей — в абсолютных цифрах это немногим более 76 тысяч подписей. Кандидатам от зарегистрированных партий собирать подписи избирателей не потребуется.

Во-вторых, всем кандидатам, как от партий, так и самовыдвиженцам, необходимо собрать 10% заверенных подписей муниципальных депутатов Петербурга — в абсолютных цифрах это минимум 155 подписей, причем, подписанты должны представлять не менее трех четвертей от всех муниципальных советов города.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года.

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