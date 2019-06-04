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СМИ: вертолёты ВКС РФ летают в Крыму в готовности к украинским обстрелам

Политика

Экипажи вертолётов в обязательном порядке включают станции радиоэлектронного подавления для защиты от зенитных ракет

Симферополь, 4 июня 2019, 17:16 — REGNUM  Российские боевые и транспортные вертолёты, дислоцированные в Крыму, во время вылетов обязательно включают системы радиоэлектронного подавления (РЭБ), предохраняясь от самовольных пусков зенитных ракет украинскими военными, сообщает 4 июня агентство РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в российском военном ведомстве.

По утверждению агентства, непредсказуемость украинских военных и низкий уровень дисциплины в частях ВСУ могут привести к самовольному применению зенитных ракет по российским вертолётам.

Включенные бортовые системы РЭБ «Витебск» подавляют системы самонаведения украинских ракет.

По данным экипажей российских вертолётов Ми-28Н и Ми-8 четвертой армии ВВС и ПВО, украинские военные отслеживают все их полёты, а из Киева постоянно звучат угрозы в адрес Крыма.

По словам источника агентства, бортовые станции РЭБ «Витебск» хорошо зарекомендовали себя в Сирии, обеспечивая защиту вертолётов от ракет переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК).

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