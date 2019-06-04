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Трамп пообещал Великобритании «феноменальную сделку» после Brexit

Политика

«В этой торговой сделке есть огромный потенциал»

Лондон, 4 июня 2019, 17:15 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп пообещал заключить «феноменальное» торговое соглашение с Великобританией после Brexit, 4 июня передает агентство Reuters.

Во второй день визита в Великобританию Трамп заявил на пресс-конференции в Лондоне, что его администрация «привержена заключению феноменальной торговой сделки между США и Великобританией».

«В этой торговой сделке есть огромный потенциал — наверное, в два и даже три раза больше того, что мы имеем сейчас», — отметил Трамп.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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