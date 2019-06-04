Москва оспорила решения Международного суда по искам «Укрнафты»

Москва, , 17:14 — REGNUM Министерство юстиции Российской Федерации сообщило, что официальная Москва оспорила арбитражное решение по искам «Укрнафты» и других компаний в Верховном суде Швейцарии. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба Минюста.

«27 мая 2019 года Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» и других. 31 мая 2019 года суд подтвердил получение заявлений», — сообщает пресс-служба Минюста России.

В своем заявлении российская сторона детально развернула аргументы, которые подтверждают неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный арбитражный суд вынес решение о взыскании с Российской Федерации в пользу вышеперечисленных компаний более $44 млн за то, что они утратили свое имущество после возвращения Крыма в состав России.

Российские власти не признают законность решения Международного арбитражного суда, вынесенного в пользу «Укранафты» и других украинских компаний.