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Главу новгородского Любытино оставили на посту вопреки воле губернатора

Политика

Губернатор просил отправить главу района в досрочную отставку в связи с недостоверными сведениями о доходах

п.г.т. Любытино, Новгородская область, 4 июня 2019, 17:13 — REGNUM  Депутаты думы Любытинского района Новгородской области сегодня, 4 июня, отказались отправлять в досрочную отставку главу района Андрея Устинова, на которой настаивал губернатор региона Андрей Никитин.

Губернатор обратился к депутатам с предложением удалить главу в отставку из-за недостоверных сведениях в декларации Устинова о доходах за 2017 год: он не указал, что является владельцем доли в коммерческом предприятии. На сегодняшнем заседании думы района Устинов объяснил это «технической ошибкой». По его словам, он передал эту долю по договору дарения ещё в 2016 году, но эти сведения не были своевременно внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Устинов также заявил, что готов продолжать работу на посту главы района. В итоге депутаты поддержали его большинством голосов при одном воздержавшемся, отказавшись отправлять Устинова в отставку досрочно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Устинов возглавил Любытинский район Новгородской области в 2017 году по итогам конкурсного отбора. Доход Устинова в 2017 году оказался самым небольшим из всех глав районов Новгородской области: он задекларировал всего около 516 тыс. рублей, при том, что его супруга заработала более 5 млн рублей. За 2018 год доход главы Любытинского района оказался двое больше — он отчитался о доходе на сумму чуть более 1 млн рублей, его супруга получила 5,8 млн рублей дохода.

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Доходы чиновников и депутатов в 2018 году
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