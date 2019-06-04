Борис Джонсон отказался от встречи с Трампом

Лондон, , 17:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп во время визита в Великобританию позвонил бывшему главе британского МИДа и кандидату в премьер-министры Борису Джонсону и предложил тому провести переговоры, 4 июня передает агентство Reuters.

Известно, что Джонсон отказался от личной встречи из-за внутренних переговоров Консервативной партии — решать, кто будет следующим премьер-министром Великобритании, будут парламентарии.

Сообщается, что Трамп отнесся к отказу с пониманием. Телефонный разговор Трампа и Джонсона, о поддержке которого ещё до начала визита заявлял американский лидер, длился 20 минут.

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