Вторник, 4 Июня 2019 года
17:57:32 МСК

Борис Джонсон отказался от встречи с Трампом

Политика

Политики ограничились телефонными переговорами

Борис Джонсон отказался от встречи с Трампом
Борис Джонсон

Лондон, 4 июня 2019, 17:03 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп во время визита в Великобританию позвонил бывшему главе британского МИДа и кандидату в премьер-министры Борису Джонсону и предложил тому провести переговоры, 4 июня передает агентство Reuters.

Известно, что Джонсон отказался от личной встречи из-за внутренних переговоров Консервативной партии — решать, кто будет следующим премьер-министром Великобритании, будут парламентарии.

Сообщается, что Трамп отнесся к отказу с пониманием. Телефонный разговор Трампа и Джонсона, о поддержке которого ещё до начала визита заявлял американский лидер, длился 20 минут.

Читайте также: В знак протеста: в центре Лондона взвился надувной шар «Малыш-Трамп»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить