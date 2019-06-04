Националисты не верят, что Рада примет законы об импичменте и ВСК

Киев, , 17:03 — REGNUM Внефракционный депутат Верховной рады Украины, член националистической партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Ильенко сомневается, что парламент восьмого созыва примет законы об импичменте президента, создании временных следственных комиссий и внесет изменения в Избирательный кодекс. Соответствующее заявление Ильенко сделал 4 июня в кулуарах парламента.

«Мы будем голосовать «за», но есть проблема, которая была на прошлой неделе и которая остается сейчас, — крайне плохая посещаемость заседаний народными депутатами. Большинство народных депутатов решили, если началась избирательная кампания, то они больше не должны ходить в Верховую раду. Не представляю депутата, который приезжает на округ и обещает людям работать, если он не работает, когда у него есть возможность, и не принимает очень важные законы… Опасаюсь, что просто не хватит голосов», — сказал Ильенко.

При это он напомнил, что парламентская коалиция обещала внести изменения в Избирательный кодекс, в частности, отказаться от мажоритарной системы выборов в пользу пропорциональной с открытыми депутатскими списками.

«Избирательный кодекс нужно рассматривать и принимать. Очень обидно, что эти выборы пройдут по новому закону. Но хотя бы на будущее новая избирательная система должна быть принята. Они будут делать все возможное, чтобы этот закон прошел… Далеко не все депутаты реально настроены за него голосовать, даже те, которые говорят, что готовы голосовать. Они потом могут найти много причин, чтобы проигнорировать голосование. Хотя это было обязательством этого парламента, это было в коалиционном соглашении… Это старые долги этой Верховной рады, это невыполненные обещания перед украинским народом», — подытожил Ильенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня парламент Украины не включил в повестку дня два законопроекта, которые зарегистрировал президент Владимир Зеленский. В частности, проект закона об импичменте президента и избирательных правах военнослужащих во время парламентских выборов.

Так, за включение в повестку дня законопроекта «Об особой процедуре устранения президента Украины (импичмент)» проголосовало 110 депутатов. За проект закона «О выборах народных депутатов Украины «относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих» проголосовало 10 человек. Также Рада отказалась вносить в повестку дня ряд других законопроектов, среди которых документы, касающиеся сферы финансирования программ и учреждений здравоохранения, жилищно-коммунальных услуг и энергетики.