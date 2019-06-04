Белгородская область расторгнет договор с Винницкой областью Украины

Белгород, , 17:02 — REGNUM Законопроект о расторжении договора о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Белгородской областью и Винницкой областью Украины поддержан членами комитетов по законодательству и местному самоуправлению и по регламенту и депутатской этике Белгородской облдумы 4 июня. Об этом сообщила пресс-служба регионального ЗС.

Договор между администрацией Белгородской области РФ и Винницкой областной государственной администрацией Украины о социально-экономическом сотрудничестве был утверждён законом области 22 сентября 2003 года. Официальное уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке направила украинская сторона, в ответ губернатор Евгений Савченко внес в думу проект закона о расторжении договора.

По словам председателя комитета по законодательству Белгородской облдумы Фёдора Сулима, в таких условиях другого выбора, кроме как расторгнуть договор, нет.

Документ планируется вынести уже на ближайшее заседании облдумы, в случае принятия документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Отметим, что приграничная Белгородская область традиционно тесно сотрудничала с регионами Украины — до 2014 года. На сайте администрации Белгорода в числе 12 городов-побратимов по-прежнему значатся украинские Харьков, Вышгород, Прилуки.