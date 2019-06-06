Новый Европарламент: вместо левых и правых — евроскептики и еврооптимисты

Брюссель, , 05:24 — REGNUM Прошедшие выборы в Европарламент окончательно зафиксировали противостояние между еврооптимистами и евроскептиками, сменившее классику противоборства правых и левых. В чем идейная несовместимость нынешних политических лагерей ЕС и какой эффект произвел провал на выборах классических европейских партий, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Казалось бы, подвижки в составе ЕП по итогам выборах не так уж и сильны, многие эксперты предрекали и более серьезные изменения, ‑ и тем не менее, факты говорят о том, что даже такой эффект достаточен для серьезных выводов. Консервативная партия Великобритании потерпела ошеломляющее поражение, потеряв 14 кресел в ЕП — на следующий день премьер-министр Тереза Мэй заявила об отставке. В Британии — внеочереденые парламентские выборы. Канцлер Австрии Себастьян Курц получил «вотум недоверия» вскоре после выборов, в Австрии — намечены досрочные парламентские выборы. Алексис Ципрас, премьер-министр Греции, объявил о скором проведении досрочных выборов в парламент: его партия СИРИЗА потеряла 720 тысяч голосов при голосовании за кандидатов в ЕП.

Похоже, что правительства государств ЕС стараются привести парламенты своих стран в соответствие с новой политической раскладкой, ставшей реальностью в противостоянии суверентов-евроспектиков, борющихся за самостоятельность членов ЕС, и унионистов-еврооптимистов, представляющих ЕС как воплощение всеевропейской единой вертикали власти. Несмотря на все препятствия, суверенты набирают силу, а значит, и европейским парламентам пришла пора принимать новые формы.

Читайте подробности в статье Андрея Ганжы «Парламентские новации Европы. И не только…»