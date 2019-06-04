«Батькивщина» обвинила Раду в попытке заблокировать работу Зеленского

Киев, , 16:55 — REGNUM Верховная рада Украины пытается сорвать избирательный процесс и не позволяет президенту Украины Владимиру Зеленскому выполнять свои конституционные обязательства. Об этом 4 июня заявил с парламентской трибуны депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Соболев.

«Позорная практика, которая сегодня наблюдается по срыву выборов, по неназначению на ключевые должности тех лиц, назначение которых по Конституции относится к прямой сфере ответственности президента Украины это — осознанное торможение любой политики в Украине», — сказал Соболев.

Он призвал парламент уволить министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главу службы безопасности Василия Грицака.

«Сегодня новоизбранный президент находится в Брюсселе. Скажите, пожалуйста, кто ему готовил все материалы визита, Климкин, который и дальше сидит на совей должности и дальше делает вид, что ничего не произошло? И парламент вместо того, чтобы сегодняшнее заседание начать с отставки министра иностранных дел, министра обороны, главы Службы безопасности делает в полупустом зале вид, что ничего не происходит», — возмутился Соболев.

Депутат отметил, что парламент мешает президенту выполнять свои конституционные обязательства — заниматься внешней политикой.

«Есть конституционные полномочия президента. Они не в том, как делить Антимонопольный комитет и другие регуляторы, чем занимался Порошенко. Прямые конституционные обязанности президента — вопрос внешней политики, поэтому нужно немедленно решить вопрос назначения министра иностранных дел и отставки действующего… Каждый имеет право на конституционное выполнение своих обязательств», — подытожил Соболев.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая президент Зеленский внес в парламент представления об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороныПолторака и главы службы безопасности УкраиныГрицака. В документе отмечается, что глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины и настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов, сообщает пресс-служба администрации президента.