«Как будем давить на агрессора?»: Первый вопрос Зеленского в Брюсселе

Киев, , 16:47 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский во второй половине дня 4 июня прибыл в Брюссель с двухдневным рабочим визитом передает корреспондент ИА REGNUM.

В соответствии с программой, обнародованной администрацией президента Украины, на протяжении сегодняшнего вечера Зеленский встретится с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО на уровне послов. Также сегодня Зеленский проведет переговоры с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом, который курирует вопросы макрофинансовой помощи Украине, а также встречу с президентом Польши Анджеем Дудой в представительстве Польши в ЕС.

«Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса — как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем заставлять его к миру?», — написал Зеленский в соцсетях уже из Брюсселя.

Визит Зеленского в Брюссель продолжится завтра, 5 июня, не менее насыщенной программой.

Политолог Руслан Бортник в своем комментарии отмечает, что конкретные переговоры и договоренности между Зеленским и его командой с одной стороны и западными партнерами с другой будут нарабатываться после парламентских выборов и формирования нового состава правительства Украины. Однако нынешний визит все равно важен в нескольких аспектах:

«В некоторой мере визит является символический, поскольку это первый визит новоизбранного президента за рубеж. Он является символом/маркером внешнеполитических ориентиров Зеленского. Поездка именно в Брюссель означает, что Зеленский ориентация на ЗАПАД остается первостепенной во внешней политике Украины», — подчеркивает эксперт.

Также Бортник заявляет, что речь идет о смотринах и своеобразной «сверке часов»:

«Команда Зеленского попробует подхватить те направления коммуникации и сотрудничества, которые были у Украины эпохи Порошенко с НАТО и ЕС в части финансирования, военной и политической поддержки. Также эта поездка станет фактическими смотринами новой президентской команды Украины».