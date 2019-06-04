Социологи: у правоцентристской коалиции в Италии уже есть большинство

Рим, , 16:29 — REGNUM В случае проведения досрочных парламентских выборов в Италии правоцентристские партии могут получить абсолютное большинство голосов, передает во вторник, 4 июня, Termometro Politico со ссылкой на порос La7.

По этим данным, рейтинг «Лиги» Маттео Сальвини продолжает расти и достиг 36,5%, партию Сильвио Берлускони поддерживают 6,9% избирателей, партию «Братья Италии» — 6,5%, таким образом их совокупный рейтинг составляет 49,9%, а в новом возможном составе парламента у них будет большинство с учетом перераспределения голосов, поданных за партии, не вошедшие в парламент.

Ранее Сальвини неоднократно опровергал возможность возвращения к правоцентристской коалиции с участием Берлускони. В случае проведения досрочных выборов ставка будет сделана на получение большинства «Лигой» и «Братьями Италии».

В нынешнем коалиционном правительстве «Лиги» и «Движения 5 звезд» партии Сальвини принадлежит длишь треть постов, поскольку на выборах 2018 года она набрала 17% голосов. Сальвини выразил готовность продолжать работу правительства в нынешнем составе, но дал понять, что программа работы правительства должна максимально приблизиться к программе «Лиги», в противном случае досрочные выборы станут весьма вероятными.