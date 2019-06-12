Вредные советы от МВФ: как оздоровить экономику РФ, чтобы она заболела

Москва, , 07:34 — REGNUM В результате принятых правительством и ЦБ России мер по оздоровлению экономики, российская экономика простудилась не на шутку. Кто обещал инициаторам провальных решений 2017−2018 гг благоприятный прогноз и какова ситуация на тревожный сегодняшний день, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Статистические данные об эволюции российской экономики выглядят удручающе: количество предприятий снижается, новых не возникает, соответственно, растут безработица и убыль населения. А началось всё с одобрения, которое в 2017 году МВФ высказал в адрес планов правительства и ЦБ РФ. МВФ громогласно высказался о том, что дело идет правильным курсом, и усилил оценку благоприятным предсказанием о скором росте ВВП РФ.

В результате легкие неполадки в экономике России, с которых начался реформаторский зуд-2017, переросли в серьезную лихорадку-2019. В выигрыше остались только банки, но ситуация, когда банки оздоравливаются за счет всего остального экономического поля, долго длиться не может. Новая, еще недовыполненная рекомендация МВФ, это совет побольше торговать сырьем, затыкая выручкой образовавшиеся дыры. На фоне мирового снижения закупок сырья этот совет выглядит особенно циничным — вывозите побольше и подешевле. А чтобы не останавливаться на достигнутом, МВФ советует поработать над законом «о страховых пенсиях». Учитывая опыт предыдущего года, страшно представить, что они нарекомендуют.

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Пенсия — это роскошь. Как добить недобитую экономику России».