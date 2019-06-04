Социологи: студенты Италии голосовали за Сальвини чаще, чем за либералов

Рим, , 16:10 — REGNUM 28% итальянских студентов на выборах в Европарламент проголосовали за «Лигу» Маттео Сальвини, передает во вторник, 4 июня, Italia Oggi со ссылкой на социологическое исследование Ipsos.

Уровень поддержки Демократической партии, которая считается самой популярной в студенческой среде, составил 22,8%.

Большую часть своих голосов «Лига» получила от наемных рабочих (40,3%), а также граждан свободных профессий, предпринимателей и фермеров (42,2%).

26 мая «Лига» выиграла выборы в Европарламент в Италии, набрав более 34% голосов. Их коллеги по правящей коалиции из антиэлитного «Движения 5 звезд» набрали чуть более 17% голосов, либеральная Демократическая партия — около 22%.