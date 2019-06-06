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И конкуренты за бортом. Как в Польше удерживают избирателя

Политика

Почему правящей партии удается выигрывать выборы

И конкуренты за бортом. Как в Польше удерживают избирателя
Иван Шилов © ИА REGNUM
Польша

Варшава, 6 июня 2019, 01:29 — REGNUM  Польская правящая партия «Право и Справедливость» значительно обошла своего конкурента — «Европейскую коалицию» — на выборах депутата Европарламента. Чем объясняется эта уверенна победа, рассказывает редактор Станислав Стремидловский.

Некоторые польские издания, комментируя результат правящей партии, предположили переход своей страны к «безальтернативному доминированию одного лагеря», как в Венгрии. «Право и Справедливость» сумела отжать досуха восходящий тренд, в котором находится экономика Польши, получив максимальную поддержку избирателей, и любопытно, что, заявляя себя как правоцентристская, эта партия проводит в стране политику с явными чертами лево-социалистической повестки.

Безработица в Польше снижается, заработная плата растет, инфляция даже отстает от той, которую Национальный банк Польши считает допустимой. А если прибавить к этому снижение пенсионного возраста и выплату т.н. «тринадцатой пенсии», то конкурентам «Право и Справедливости» на польском избирательном пространстве тяжело противопоставить что-либо этим вполне осязаемым действиям.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Польша голосует кошельком».

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