И конкуренты за бортом. Как в Польше удерживают избирателя

Варшава, , 01:29 — REGNUM Польская правящая партия «Право и Справедливость» значительно обошла своего конкурента — «Европейскую коалицию» — на выборах депутата Европарламента. Чем объясняется эта уверенна победа, рассказывает редактор Станислав Стремидловский.

Некоторые польские издания, комментируя результат правящей партии, предположили переход своей страны к «безальтернативному доминированию одного лагеря», как в Венгрии. «Право и Справедливость» сумела отжать досуха восходящий тренд, в котором находится экономика Польши, получив максимальную поддержку избирателей, и любопытно, что, заявляя себя как правоцентристская, эта партия проводит в стране политику с явными чертами лево-социалистической повестки.

Безработица в Польше снижается, заработная плата растет, инфляция даже отстает от той, которую Национальный банк Польши считает допустимой. А если прибавить к этому снижение пенсионного возраста и выплату т.н. «тринадцатой пенсии», то конкурентам «Право и Справедливости» на польском избирательном пространстве тяжело противопоставить что-либо этим вполне осязаемым действиям.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Польша голосует кошельком».