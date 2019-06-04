Эксперт рассказал о циничном «договорняке» Зеленского с Верховной радой

Киев, , 15:48 — REGNUM Украинский политолог Дмитрий Корнейчук считает, что президент страны Владимир Зеленский и Верховная рада в настоящий момент разыгрывают настоящий «договорняк».

Об этом эксперт заявил в своем комментарии сегодня, 4 июня, анализируя последние политические события в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня Верховная рада не смогла включить в повестку дня законопроект об импичменте президента, автором которого является сам Зеленский. За включение проекта закона в повестку проголосовали лишь 110 депутатов.

«Сначала Зеленский распускает Раду, которая не пользуется доверием населения. А потом начинает в эту распущенную и дискредитированную Раду вносить законопроекты и что-то требовать. Заранее зная, что этот парламент за законы не проголосует. Я же правильно понимаю, что мы видим «договорняк»?» — комментирует происходящее эксперт.

Суть договоренностей, по словам Корнейчука, в следующем — Зеленскому якобы «все мешают», а взамен он позволяет всей старой власти просочиться в новый парламент.

«Ну и, ясное дело, никаких уголовных дел против Порошенко и его команды, «Народного фронта» и прочих. Плюс — по взаимной договорённости не принимается ни закон об импичменте, ни отменяется депутатская неприкосновенность», — добавляет эксперт.

Напомним, что 23 мая, сразу после инаугурации и объявления о роспуске парламента нынешнего созыва, представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук заявлял, что Владимир Зеленский больше не будет подавать в действующий парламент свои законопроекты, так как «нынешний состав продемонстрировал свою недоговороспособность».

«Все законы, которые предусмотрены в программе Владимира Александровича, уже разработаны и будут поданы в Верховную раду. Но подаваться они будут только тогда, когда у нас будет большинство и когда законы обязательно пройдут через Раду… Потому что то, что продемонстрировала Рада, — это никак нельзя назвать сотрудничеством», — отметил Стефанчук.

3 июня Стефанчук заявил, что президент Украины всё же настаивает на рассмотрении этим составом парламента трех важных законопроектов, касающихся импичмента президента, выборов парламента и снятия неприкосновенности с народных депутатов.

21 июля на Украине должны состояться досрочные парламентские выборы.