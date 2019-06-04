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«Воинствующая оппозиция»: Пушков о бойкоте Радой инициатив Зеленского

Политика

Пока ситуация не изменится, Зеленский будет «топтаться на месте»

Москва, 4 июня 2019, 15:45 — REGNUM  Верховная рада Украины раз за разом игнорирует инициативы президента страны Владимира Зеленского, а председатель Рады Андрей Парубий даже угрожает главе государства, заявил 4 июня сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«В общем, воинствующая оппозиция», — написал Пушков.

По его словам, пока ситуация не изменится, Зеленский будет «топтаться на месте», а импульс, полученный им на выборах, будет «уходить в гудок».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 4 июня, Верховная рада не включила в повестку дня законопроект об импичменте главы государства, который был предложен Владимиром Зеленским. За соответствующее решение проголосовали 110 депутатов Рады, тогда как необходимо минимум 226 голосов.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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